Портфолио - http://freelance.ru/sagd
ПОРТФОЛИО › http://freelance.ru/sagd
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ › Веб-дизайн и полиграфия (верстка каталогов, журналов, газет и прочего), наружная реклама, дизайн веб сайтов и логотипов. Работаю во многих популярных графических программах.
КОНТАКТЫ › Почта: [email protected] | Скайп: anisimov_sanek
ОПЫТ › Занимаюсь дизайном более 5 лет. Сотрудничал и продолжаю сотрудничать с типографиями, дизайн студиями и интернет-агентствами широкого профиля России, Украины, Германии, США.
ГАРАНТИИ › Гарантия — это моя репутация, которая в дизайне имеет очень большое значение
ПОДХОД › Ко мне обращаются, если требуется индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же жесткое следование установленным срокам.
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Дизайн мобильных приложений
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Дизайн сайтов
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