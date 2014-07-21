Портфолио - http://freelance.ru/sagd

ПОРТФОЛИО › http://freelance.ru/sagd

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ › Веб-дизайн и полиграфия (верстка каталогов, журналов, газет и прочего), наружная реклама, дизайн веб сайтов и логотипов. Работаю во многих популярных графических программах.

КОНТАКТЫ › Почта: [email protected] | Скайп: anisimov_sanek

ОПЫТ › Занимаюсь дизайном более 5 лет. Сотрудничал и продолжаю сотрудничать с типографиями, дизайн студиями и интернет-агентствами широкого профиля России, Украины, Германии, США.

ГАРАНТИИ › Гарантия — это моя репутация, которая в дизайне имеет очень большое значение

ПОДХОД › Ко мне обращаются, если требуется индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а так же жесткое следование установленным срокам.