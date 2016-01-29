07nikon

Вероника 07nikon

 
26 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайн/ретушь фото
  • Студентка
  • Живу в Харькове
  • Учусь в ХНУРЭ
  • Будьте вежливее, и работать с Вами будет приятнее, и результат будет лучше ;)
Ретушь фото
Портфолио
Отзывы заказчиков
sleepnow
Влад 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать логотип для компании
Вероника замечательный исполнитель! Было предложено несколько вариантов логотипов, после чего я остановился на одном и мы завершили сотрудничество. Обязательно буду обращаться еще. Спасибо!
Отличный заказчик. Было приятно общаться и работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Ответный отзыв