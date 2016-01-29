Дизайн/ретушь фото
- Студентка
- Живу в Харькове
- Учусь в ХНУРЭ
- Будьте вежливее, и работать с Вами будет приятнее, и результат будет лучше ;)
Портфолио
- Лого Maximus web studio316 просмотров
- Дизайн ежедневника для будущих мам483 просмотра
- Визитка423 просмотра
- Варианты лого для Matreshka Russian hostel5238 просмотров
- Варианты лого для магазина Wolly403 просмотра
- Ретушь185 просмотров
- Ретушь224 просмотра
- Ретушь197 просмотров
- Ретушь199 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Вероника замечательный исполнитель! Было предложено несколько вариантов логотипов, после чего я остановился на одном и мы завершили сотрудничество. Обязательно буду обращаться еще. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Было приятно общаться и работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)