0806

Гость 0806

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Нужен дизайн/фирменный стиль для турфирмы

    Нужен дизайн для турфирмы. Пример - www.travelone.ru Интересует - сколько вы хотите за дизайн+логотип, сколько вариантов дизайна вы делаете, нужна ли предоплата, сделаете ли вы набросок бесплатно? Сколько времени? Интересует также стоимость разработки макета визитки, бланка, папки ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужно продвижение англоязычных интернет-магазинов

    Имеются семь интернет-магазинов. Нужно их продвижение в Google.com, Msn.com, Yahoo.com по следующим фразам (каждый магазин продвигается по одной фразе. Соответственно, один магазин - одна фраза): italian charms gift baskets jewelry medical tests detox piercing sex toys Возможно продвижение не всех магазинов, а только некоторых ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужно продвижение сайта в Яндексе и Гугле

    Нужно продвижение сайта в Яндексе и Гугле по следующим фразам: Обои для рабочего стола Обои на рабочий стол Картинки для рабочего стола Картинки на рабочий стол Возможна установка каталога для обмена ссылками. На данный момент сайт имеет PR4 и ТИЦ 100. Предложения ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад