Имеются семь интернет-магазинов. Нужно их продвижение в Google.com, Msn.com, Yahoo.com по следующим фразам (каждый магазин продвигается по одной фразе. Соответственно, один магазин - одна фраза): italian charms gift baskets jewelry medical tests detox piercing sex toys Возможно продвижение не всех магазинов, а только некоторых ...