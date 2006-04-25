Нужен дизайн для турфирмы. Пример - www.travelone.ru Интересует - сколько вы хотите за дизайн+логотип, сколько вариантов дизайна вы делаете, нужна ли предоплата, сделаете ли вы набросок бесплатно? Сколько времени? Интересует также стоимость разработки макета визитки, бланка, папки ...
- Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт18 лет назад
Имеются семь интернет-магазинов. Нужно их продвижение в Google.com, Msn.com, Yahoo.com по следующим фразам (каждый магазин продвигается по одной фразе. Соответственно, один магазин - одна фраза): italian charms gift baskets jewelry medical tests detox piercing sex toys Возможно продвижение не всех магазинов, а только некоторых ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Нужно продвижение сайта в Яндексе и Гугле по следующим фразам: Обои для рабочего стола Обои на рабочий стол Картинки для рабочего стола Картинки на рабочий стол Возможна установка каталога для обмена ссылками. На данный момент сайт имеет PR4 и ТИЦ 100. Предложения ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт18 лет назад