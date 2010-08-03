1118

Владимир Шаров 1118

 
60 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Детская футболка

    $100

    Футболка для детей, тренеруются в клубе Кант (Москва). Горные лыжи и роликовые коньки(даунхил). Нанесениу изображения пленкой 1-3 цвета. Во вложении предыдущий вариант футболки.

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад