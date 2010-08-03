$100
Футболка для детей, тренеруются в клубе Кант (Москва). Горные лыжи и роликовые коньки(даунхил). Нанесениу изображения пленкой 1-3 цвета. Во вложении предыдущий вариант футболки.
Дизайн продукции15 заявок
Закрыт
13 лет назад
Футболка для детей, тренеруются в клубе Кант (Москва). Горные лыжи и роликовые коньки(даунхил). Нанесениу изображения пленкой 1-3 цвета. Во вложении предыдущий вариант футболки.
Создание сайта рекламно-производственной фирмы с последующей раскруткой, аналог www.1copy.ru, но с управлением и под другим доменом, есть примерный дизайн в Corel.