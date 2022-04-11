1377

Игорь 1377

 
58 летЭстония/Таллинн
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
eshot
Егор 
26 летБолгария
2 года в сервисе
Был
4 часа назад
$90
10 баллов
6 месяцев назад
Копию сайта на тильде
Спасибо Игорю за интересный заказ и доверие. Максимально адекватный заказчик) Однозначно рекомендую.
Приятно было работать. Заказ выполнен быстрее, чем ожидалось. Внимательное отношение к правкам и к задаче. Буду обращаться еще. Благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв