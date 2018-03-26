Настройка рекламы в РСЯ в Яндекс.Директ. Аудит сайтов. Ведение рекламной кампании.
Cпециализируюсь по настройке рекламы вРСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.
Наверняка вам или вашим друзьям и знакомым я буду очень полезна, потому что
могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы
он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес. Кому-то
смогу сделать это абсолютно БЕСПЛАТНО, с кем-то придется серьезно поработать за
деньги. В общем и целом, все индивидуально.
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