Настройка рекламы в РСЯ в Яндекс.Директ. Аудит сайтов. Ведение рекламной кампании.

Cпециализируюсь по настройке рекламы вРСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.

Наверняка вам или вашим друзьям и знакомым я буду очень полезна, потому что

могу грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы

он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес. Кому-то

смогу сделать это абсолютно БЕСПЛАТНО, с кем-то придется серьезно поработать за

деньги. В общем и целом, все индивидуально.