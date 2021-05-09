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Анна Войцеховская
164116
164116
27 лет
4 года на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
Интернет-менеджер
Действие аккаунта приостановлено!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
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Павел
Pavel8611
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
34 отзыва
$20
10 баллов
4 года назад
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