$10
Нужно отредактировать фото: -Убрать надписи, бренды -изменить угол, отзеркалить -удалить историю -1000x1000 -JPEG
Обработка фотографий1 исполнитель
Завершен
9 месяцев назад
Нужно отредактировать фото: -Убрать надписи, бренды -изменить угол, отзеркалить -удалить историю -1000x1000 -JPEG
Нужно изменить угол+отзеркалить, удалить надписи и удалить историю. и цвет тот же крафтовый
Нужно изменить угол+отзеркалить, удалить надписи и удалить историю.
Нужно отредактировать фото: -Убрать надписи, бренды -изменить угол, отзеркалить -удалить историю -сделать в разных цветах упаковку -1000x1000 -JPEG