1acosten

Назимов 1acosten

 
31 годТаиланд/Пхукет
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
9 месяцев назад
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Всё отлично! Однозначно рекомендую!
Мои рекомендации! Спасибо!🤝
Ответный отзыв
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
9 месяцев назад
Нужно изменить угол+отзеркалить, удалить надписи и удалить историю.
Продолжаем сотрудничество с Владимиром! Всё на высоте! Мои наилучшие рекомендации!
Скорость и как всегда в порядке!
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Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
10 месяцев назад
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Очередное сотрудничество с Владимиром прошло на 5+! Мои наилучшие рекомендации!
Беру повторно, не подвели!👍
Ответный отзыв
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
10 месяцев назад
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Доволен сотрудничеством с Владимиром! Отличная постановка задачи. Прекрасная коммуникация в процессе выполнения проекта. Оплата выполнена сразу же по факту принятой работы. Рекомендую Владимира как ответственного заказчика!
Рекомендую+
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