1callru

Ru Call 1callru

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Извлечь GET данные из url

    Необходимо написать код для извлечения GET данных из url'а на php. Имеются запросы такого плана: goto.php?user=USER_NAME&amp;url=http://site_ru/... Надо вывести в запрашиваемый файл параметры user и url, НО параметр url может так же содержать Get данные!!! Например: ...

    PHP
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт "под ключ", сбор информации по скидкам.

    Необходимо сделать сайт, который будет собирать всю информацию по скидкам с сайтов darberry(.)ru, biglion(.)ru, kupikupon(.)ru, myfant(.)ru и др. (всего более 70 сайтов). По функционалу сайт должен быть примерно таким как kupongid(.)ru. Дизайн не важен (он ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка .HTACCESS

    Описываю ситуацию: Был форум http://site.ru/forum/, который в последующем был перенесен в новую папку name. Также изменилась и структура форума. Надо сделать так, чтобы при переходе по старым URL отображался новый форум. было /forum стало /name/index.php было ...

    PHPDLE
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Восстановление сайта

    Необходимо восстановить сайт lovecard.ru из вэб архива http://web.archive.org/web/*/http://lovecard.ru (за 2006 год). Восстановить желательно под ключ (все кроме форума). Сайт сделать на html

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Enkvist
Антон 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Извлечь GET данные из url
Доволен сотрудничеством.
Спасибо Антону за выполнение заказа. Все было выполнено в срок и по высшему уровню. Рекомендую всем, да и сам буду продолжать работать с ним.
Ответный отзыв
47911
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Настройка .HTACCESS
Очень приятный заказчик! Четко поставил цель, грамотно написал Техническое Задание (Т/З), моментально произвел оплату. В общем очень понравилось работать с данным заказчиком. P.S (Call Ru): Буду рад дальнейшему сотрудничеству! P.S(Фрилансерам): Рекомендую, доверять можно!
Спасибо за помощь, было приятно с Вами работать! Рекомендую Всем!
Ответный отзыв
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Восстановление сайта
Хороший заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата.
Спасибо Александру! Все сделал очень быстро, а главное качественно. Даже сам не ожидал о таком результате. Буду и дальше работать с ним и всем советую!!!
Ответный отзыв