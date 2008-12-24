Необходимо написать код для извлечения GET данных из url'а на php. Имеются запросы такого плана: goto.php?user=USER_NAME&url=http://site_ru/... Надо вывести в запрашиваемый файл параметры user и url, НО параметр url может так же содержать Get данные!!! Например: ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Необходимо сделать сайт, который будет собирать всю информацию по скидкам с сайтов darberry(.)ru, biglion(.)ru, kupikupon(.)ru, myfant(.)ru и др. (всего более 70 сайтов). По функционалу сайт должен быть примерно таким как kupongid(.)ru. Дизайн не важен (он ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Описываю ситуацию: Был форум http://site.ru/forum/, который в последующем был перенесен в новую папку name. Также изменилась и структура форума. Надо сделать так, чтобы при переходе по старым URL отображался новый форум. было /forum стало /name/index.php было ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо восстановить сайтВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо восстановить сайт lovecard.ru из вэб архива http://web.archive.org/web/*/http://lovecard.ru (за 2006 год). Восстановить желательно под ключ (все кроме форума). Сайт сделать на htmlВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
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