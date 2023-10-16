1dilzhan

Адильжан 1dilzhan

 
35 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Работа с текстами на фрилансе

Я готов помочь вам с созданием выдающихся рекламных текстов, копирайтингом и отзывами.

Я специализируюсь на создании текстов, которые не только привлекают внимание, но и убеждают вашу целевую аудиторию. Моя цель - сделать ваш продукт или услугу более привлекательными, путем ярких и убедительных описаний.

Что я могу предложить:

  1. Рекламные тексты: Я создаю продающие заголовки и увлекательные описания, которые подчеркивают преимущества вашего продукта или услуги.

  2. Копирайтинг: Мои тексты не только информативны, но и легко читаемы. Я могу адаптировать стиль под вашу целевую аудиторию.

  3. Отзывы: Предоставление реальных и привлекательных отзывов, которые будут вдохновлять доверие.

Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваш проект и подробности сотрудничества. Я готов помочь вам достичь большего успеха с помощью качественных текстов.

Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
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