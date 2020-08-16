24Darina24

Дарина Волкова 24Darina24

 
23 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Добросовестная и целеустремленная студентка факультета естественных наук. Умею адекватно воспринимать критику, открыта для новых знаний. Ценю честность, искренность, порядочность. Уважаю профессионализм.

Отзывы заказчиков
sidan842
Андрей 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$1
10 баллов
3 года назад
Расшифровка видео- или аудиозаписей интервью (Украина)
Работа сделана очень быстро. Качество транскрипта отличное. Спасибо! Буду обращаться в дальнейшем
Ответственный и внимательный заказчик! Четко поставленная задачи, четкие требования, отличная коммуникация и оплата сразу, после выполнения заказа. Однозначно рекомендую! И надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Sizam4ik
42 годаПольша
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
3 года назад
5 текстов для сайта - тема "Лесные ягоды и грибы"
Спасибо за оперативность, приятное общение и качество работы! Обязательно буду обращаться к Вам в дальнейшем!
Спасибо за сотрудничество. Порядочный и частный заказчик! Быдо приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!!!
Ответный отзыв