24Darina24

Добросовестная и целеустремленная студентка факультета естественных наук. Умею адекватно воспринимать критику, открыта для новых знаний. Ценю честность, искренность, порядочность. Уважаю профессионализм.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Работа сделана очень быстро. Качество транскрипта отличное. Спасибо! Буду обращаться в дальнейшем
Ответный отзыв
Ответственный и внимательный заказчик! Четко поставленная задачи, четкие требования, отличная коммуникация и оплата сразу, после выполнения заказа. Однозначно рекомендую! И надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$5
10 баллов
3 года назад
Спасибо за оперативность, приятное общение и качество работы! Обязательно буду обращаться к Вам в дальнейшем!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Порядочный и частный заказчик! Быдо приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!!!