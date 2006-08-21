менеджер

Желаемая должность:

Удаленная работа в интернет: модератор видео-чата, или администратор социальных сетей, или личный помощник предпринимателя, или онлайн-консультант, или разработчик сайтов.

Образование:

1993-1995 г. г. Профессиональное учебное заведение №28 г. Советск Кировская обл.

Специальность: кружевница-портниха с умением производить ремонт и раскрой одежды.

1996-2001 г. г. Вятский государственный педагогический университет г. Киров

Факультет: естественно-географический.

Специальность: учитель географии.

Дополнительное образование:

2002-2004 г. г. Курсы директоров и заместителей учреждений образования «Менеджмент в образовании» (диплом ФПК и ПРО ВГГУ г. Киров).

03.2008г. Курсы по информационным технологиям.

02.2010 г. Курсы по сайтостроению.

Профессиональный опыт:

24.06.2010 по настоящее время Управление образования городского округа города Котельнича.

Должность: главный специалист по общему, среднему (полному) и дополнительному образованию.

21.08.2006 – 2010 МОУ сош № 15

Профиль учреждения: средняя общеобразовательная школа.

Должность: директор.

Обязанности:

- стратегическое и тактическое планирование работы коллектива школы.

- организация образовательного и финансово-хозяйственного процессов учреждения.

- руководство и управление ученическим, педагогическим и родительским коллективами.

- составление и заключение договоров, контроль над организацией образовательной и финансово-хозяйственной деятельностями школы.

- анализ управленческой деятельности, корректировка планов и т. д.

2004-2006 г. г. НАНО СПО «Вятка-колледж»

Профиль организации: негосударственная автономная организация среднего профессионального образования.

Должность: директор (по совместительству).

Обязанности:

- подбор и обучение кадров.

- планирование работы колледжа.

- организация набора студентов.

- управление финансово-хозяйственной деятельностью колледжа по согласованию с учредителем и т. д.

2002-2006 г. г. МОУ ДОД ЦДО

Профиль организации: дополнительное образование детей и подростков.

Должность: заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Обязанности:

- планирование учебной и воспитательной работы коллектива.

- обучение и руководство коллективом, помощь в адаптации молодым специалистам.

- контроль и управление деятельностью сотрудников.

- анализ работы учреждения, выявление существующих проблем, планирование дальнейшей работы.

- организация городских и межрайонных мероприятий, праздников, выставок, конкурсов.

1995- 2002 г. г. МОУ ДОД ЦДО

Профиль организации: дополнительное образование детей и подростков.

Должность: педагог дополнительного образования.

Обязанности:

- организация дополнительного образования детей.

- разработка сценариев и проведение городских и межрайонных мероприятий, праздников, выставок, конкурсов и т.д.

Навыки работы с компьютером:

• Опытный пользователь ПК (Word, Excel, Power Point; Publisher; Total Commander; Nero 7 Premium; СПС "Гарант", "Консультант плюс" и др.), продвинутый пользователь ресурсов Интернет.

• Создаю сайты на платных и бесплатных хостингах, примеры моих работ: http://kolokolchik-5.ucoz.ru, http://teremok-kotel.ucoz.ru, http://lactozka-kotel.ucoz.ru, http://kalinka-7.ru (сайты созданы по заявке детских садов).