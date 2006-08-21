Обязанности 1. Проведение онлайн мероприятий (вступительное слово перед выступлением экспертов - представление экспертов для публики) 2. Обучение экспертов работе на сервисе вебинаров (Вас обучаем) 3. Время занятости пн-пт: с 18.00 до 23.00 ...
Желаемая должность:
Удаленная работа в интернет: модератор видео-чата, или администратор социальных сетей, или личный помощник предпринимателя, или онлайн-консультант, или разработчик сайтов.
Образование:
1993-1995 г. г. Профессиональное учебное заведение №28 г. Советск Кировская обл.
Специальность: кружевница-портниха с умением производить ремонт и раскрой одежды.
1996-2001 г. г. Вятский государственный педагогический университет г. Киров
Факультет: естественно-географический.
Специальность: учитель географии.
Дополнительное образование:
2002-2004 г. г. Курсы директоров и заместителей учреждений образования «Менеджмент в образовании» (диплом ФПК и ПРО ВГГУ г. Киров).
03.2008г. Курсы по информационным технологиям.
02.2010 г. Курсы по сайтостроению.
Профессиональный опыт:
24.06.2010 по настоящее время Управление образования городского округа города Котельнича.
Должность: главный специалист по общему, среднему (полному) и дополнительному образованию.
21.08.2006 – 2010 МОУ сош № 15
Профиль учреждения: средняя общеобразовательная школа.
Должность: директор.
Обязанности:
- стратегическое и тактическое планирование работы коллектива школы.
- организация образовательного и финансово-хозяйственного процессов учреждения.
- руководство и управление ученическим, педагогическим и родительским коллективами.
- составление и заключение договоров, контроль над организацией образовательной и финансово-хозяйственной деятельностями школы.
- анализ управленческой деятельности, корректировка планов и т. д.
2004-2006 г. г. НАНО СПО «Вятка-колледж»
Профиль организации: негосударственная автономная организация среднего профессионального образования.
Должность: директор (по совместительству).
Обязанности:
- подбор и обучение кадров.
- планирование работы колледжа.
- организация набора студентов.
- управление финансово-хозяйственной деятельностью колледжа по согласованию с учредителем и т. д.
2002-2006 г. г. МОУ ДОД ЦДО
Профиль организации: дополнительное образование детей и подростков.
Должность: заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Обязанности:
- планирование учебной и воспитательной работы коллектива.
- обучение и руководство коллективом, помощь в адаптации молодым специалистам.
- контроль и управление деятельностью сотрудников.
- анализ работы учреждения, выявление существующих проблем, планирование дальнейшей работы.
- организация городских и межрайонных мероприятий, праздников, выставок, конкурсов.
1995- 2002 г. г. МОУ ДОД ЦДО
Профиль организации: дополнительное образование детей и подростков.
Должность: педагог дополнительного образования.
Обязанности:
- организация дополнительного образования детей.
- разработка сценариев и проведение городских и межрайонных мероприятий, праздников, выставок, конкурсов и т.д.
Навыки работы с компьютером:
• Опытный пользователь ПК (Word, Excel, Power Point; Publisher; Total Commander; Nero 7 Premium; СПС "Гарант", "Консультант плюс" и др.), продвинутый пользователь ресурсов Интернет.
• Создаю сайты на платных и бесплатных хостингах, примеры моих работ: http://kolokolchik-5.ucoz.ru, http://teremok-kotel.ucoz.ru, http://lactozka-kotel.ucoz.ru, http://kalinka-7.ru (сайты созданы по заявке детских садов).
- $300Озвучивание36 заявокЗакрыт10 лет назад
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