27alexej

Алексей 27alexej

 
48 летУкраина/Днепр
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Текст, сценарій (Youtube, Tik Tok, UGC), рекламні слогани: недорого та якісно! Послуги контент-менеджера (контент план для Fb, Insta, leidingpage)

Доброго дня. Мене звати Олексій. Я -  професійний контент-менеджер. Займаюся цим з 2019 року і радий вам допомогти!

Вартість послуг складає 2-10 доларів за 1000 символів. Всі питання під час спілкування.

Якщо потрібен якісний контент або сценарій – Звертайтеся!

Сценарии
нет отзывов
$3/час
от 12 часов
#41
Продающие тексты
нет отзывов
$1.5/час
от 3 часов
#107
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1.5/час
от 3 часов
#163
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
#2052