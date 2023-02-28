Текст, сценарій (Youtube, Tik Tok, UGC), рекламні слогани: недорого та якісно! Послуги контент-менеджера (контент план для Fb, Insta, leidingpage)
Доброго дня. Мене звати Олексій. Я - професійний контент-менеджер. Займаюся цим з 2019 року і радий вам допомогти!
Вартість послуг складає 2-10 доларів за 1000 символів. Всі питання під час спілкування.
Якщо потрібен якісний контент або сценарій – Звертайтеся!
Сценарии
нет отзывов
$3/час
от 12 часов
#41
Продающие тексты
нет отзывов
$1.5/час
от 3 часов
#107
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1.5/час
от 3 часов
#163
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
#2052