28svyatoslav77

Святослав Афанасьев 28svyatoslav77

 
46 летРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
вы знаете что хотите а мы знаем как это осуществить

Услуги веб-дизайнера по разработке логотипов, сайтов. Разработаю дизайн сайта или

логотипа  на основе Ваших требований ипредпочтений. Заказывая разработку сайта у меня, Вы получите 3 варианта

дизайна...

 

Дизайн сайта
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$10
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Отзывы заказчиков
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сделать интерфейс приложения с нарисованной от руки картинки
Проделана отличная работа от начала до конца! буду рада обращаться вновь. Все быстро и оперативно, спасибо огромное!
замечательный клиент работать просто удовольствие чётко поставлена задача вежливо приятное общение своевременная оплата однозначно рекомендую
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