вы знаете что хотите а мы знаем как это осуществить
Услуги веб-дизайнера по разработке логотипов, сайтов. Разработаю дизайн сайта или
логотипа на основе Ваших требований ипредпочтений. Заказывая разработку сайта у меня, Вы получите 3 варианта
дизайна...
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Проделана отличная работа от начала до конца! буду рада обращаться вновь. Все быстро и оперативно, спасибо огромное!
Ответный отзыв
замечательный клиент работать просто удовольствие чётко поставлена задача вежливо приятное общение своевременная оплата однозначно рекомендую