Сделать интерфейс приложения с нарисованной от руки картинки

Дизайн мобильных приложенийЗавершен6 заявок271 просмотр
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Нужно эту картинку превратить в комп. версию для презентации. Вместо пустых окошек вставить также рандомные лица людей(аватарки). В общем чтобы макет приложения казался реальным. Слова все те же, все на английском

4 года назад
guest_15823810780789
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
28svyatoslav77
46 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
1 день
WMZ
Проделана отличная работа от начала до конца! буду рада обращаться вновь. Все быстро и оперативно, спасибо огромное!
замечательный клиент работать просто удовольствие чётко поставлена задача вежливо приятное общение своевременная оплата однозначно рекомендую