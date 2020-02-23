Нужен дизайн приложения для сайта [url=https://repairplanning.ru/]https://repairplanning.ru/[/url]
Сделать интерфейс приложения с нарисованной от руки картинки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно эту картинку превратить в комп. версию для презентации. Вместо пустых окошек вставить также рандомные лица людей(аватарки). В общем чтобы макет приложения казался реальным. Слова все те же, все на английском
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