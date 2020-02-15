Нужен дизайн приложения для веб версии сайта

Нужно сделать дизайн для нескольких значков/скриншотов/картинок (под моб. приложение в Google Play). Нужен только дизайн. Никакого копирайтинга. 1) Один значок в высоком разрешении (Надпись и картинка) 512 x 512 32-разрядный PNG Примеры: http://prntscr.com/r50njm 2) Скриншоты - 12 штук (из них 6 ...