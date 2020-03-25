ТЗ: нарисовать картинку и иконку под мобильное приложение - 5 разных вариантов 1 вариант включает: 1 рисунок - 512 х 512 - psd (по слоям) 1 рисунок - 1024 x 683 - psd (по слоям) Описание: фото идут под ...
Разработка дизайна мобильной версии бэкенда.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании требуется разработка дизайна для бэкенда со следующими пунктами меню и субменю:
1. Главная страница с иконками
2. Call Forwarding
3. Call Flows
4. Call Detail Record
5. Extension Control
* Extension Control уровень 2
6. Voicemail
* Voicemail Уровень 2
* Voicemail Уровень 3-1
* Voicemail Уровень 3-2
7. Incoming Call Statistics
8. Operator Panel
9. Registrations
10. Billing
* Overview
* Account Recharge
* Payment History
* Billing Address
* Service Address
* Payment Information
* Change password(s)
На главной странице размещаются иконки соответствующие пронумерованным пунктам вышеупомянутого списка. Звездочками указаны субменю категорий.
На предварительной стадии представить общую концепцию дизайна иконок, главной страницы и одной из категорий.
В итоге:
9 цветных иконок (псевдо 3D) на главной странице, все прочие flat-иконки (согласно структуре), 10 экранов (основной и 9 категорий), в 2-х разрешениях (375px и 720px). На выходе - PSD/300 dpi + SVG.
- Похожие заказы
- $50Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать дизайн для нескольких значков/скриншотов/картинок (под моб. приложение в Google Play). Нужен только дизайн. Никакого копирайтинга. 1) Один значок в высоком разрешении (Надпись и картинка) 512 x 512 32-разрядный PNG Примеры: http://prntscr.com/r50njm 2) Скриншоты - 12 штук (из них 6 ...Дизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо просто заменить фон и цвет на 10 экранах мобильного приложения. Очень срочно. Исходники в фигме.Дизайн мобильных приложений20 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разработать дизайн интерфейса мобильного приложения (Ios и Android). Сфера приложения - обучение английскому языку. Для начала нужно разработать 6 основных экранов. Обязательные требования: - Знание Figma - Наличие в портфолио минимум 3 крутых кейсов дизайна мобильных приложений (Behance или другие) - Знание ...Дизайн мобильных приложений29 заявокЗакрыт4 года назад
- $55
Дизайн мобильного приложения, 15 экранов, работу нужно выполнить сегодня к ночи Первые результаты в течении 2-3 часов, оплата по факту готовности, исходники передаёте строго после оплаты Бюджет 55$, оставляйте ваш скайп Ант..б.ot: 11451Дизайн мобильных приложений4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $40
Разработка дизайна мобильного приложения (12-15 экранов) - срочно! Имеется ТЗ - покажу исполнителю Бюджет 40$ Оплата строго по готовности продукта, БЕЗ авансов Исходники дизайна - передадите только после полного получения оплаты Оставляйте ваш скайп для связиДизайн мобильных приложений8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется доработать уже готовый дизайн. [b]Adobe.XD[/b] Без новых страниц Без добавления чего либо нового на страницы Без изменения месторасположения -- Изменение элементов Создание общей картины отступов Создание общего сета иконок Доработка логотипа Создание иконки на рабочий стол и в магазин Возможно создание Help слайдов и ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно реализовать продвижение мобильного приложенияДизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрыт4 года назад
Доработка Мобильного Приложения Задание тут https://docs.google.com/document/d/1oKI9U4pU023pk8CYi9g6sJUA6op4E0LGB4qQeHPig1A/edit?usp=sharingДизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте У меня имеется приложение в Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.irregularverbs.app Нужно придумать к нему дизайн, чтобы сделать все экраны более привлекательными. Дополнительно нужен будет новый значок приложения. Скришноты в маркете не все, поэтому лучше загрузить приложение и ознакомиться ...Дизайн мобильных приложений39 заявокЗакрыт4 года назад