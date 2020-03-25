Разработка дизайна мобильной версии бэкенда.

$750
Дизайн мобильных приложенийЗавершен7 заявок568 просмотров
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Компании требуется разработка дизайна для бэкенда со следующими пунктами меню и субменю:

1. Главная страница с иконками

2. Call Forwarding

3. Call Flows

4. Call Detail Record

5. Extension Control

* Extension Control уровень 2

6. Voicemail

* Voicemail Уровень 2

* Voicemail Уровень 3-1

* Voicemail Уровень 3-2

7. Incoming Call Statistics

8. Operator Panel

9. Registrations

10. Billing

* Overview

* Account Recharge

* Payment History

* Billing Address

* Service Address

* Payment Information

* Change password(s)

На главной странице размещаются иконки соответствующие пронумерованным пунктам вышеупомянутого списка. Звездочками указаны субменю категорий. 

На предварительной стадии представить общую концепцию дизайна иконок, главной страницы и одной из категорий.

В итоге:

9 цветных иконок (псевдо 3D) на главной странице, все прочие flat-иконки (согласно структуре), 10 экранов (основной и 9 категорий), в 2-х разрешениях (375px и 720px). На выходе - PSD/300 dpi + SVG.

4 года назад
vagradyan
Давид 
42 годаСША
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
$750
30 дней
Специалист высшего качества. Вкус, профессионализм и коммуникабельность, все на высоте! Работа выполняется своевременно и на высочайшем уровне!
Полное и подробное ТЗ, ответы на любые вопросы, постоянно на связи. А также, что важно, - умение прислушиваться к рекомендациям и советам разработчика. Спасибо за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество.