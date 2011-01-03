Необходимо обновить 1с тоговлю склад 7.7 и бухгалтерию 7.7 до актуальных версий
- 1С-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, хочу заказать статью, для размещения на сайте со ссылкой на мой сайт. Статья про грузовые шины со следующими ключевыми словами: Грузовые шины Грузовые шины Bridgestone Грузовые шины Firestone ...Завершен8 лет назад
- $1
Нужно написать отзыв в соответствующем разделе в группе вк о косметике. Сам отзыв пишем мы, ваша задача просто со своего аккаунта его разместить. Требуются только женские аккаунты. Оплата на телефон.Копирайтинг18 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо комплексное продвижение интернет магазин www.tunion.ru, обязательным условием является оплата по безналичному расчету от юр лица (желательно с ндс)Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Хотелось бы заказать написание статей для брендов грузовых шин, а именно: Michelin, Kormoran, Kumho, Sava, Voltyre, KАМА, Омскшина, Aurora, Continental, Cordiant, Dobulestar, GT Radial, Matador, Satoya, GoodYear, Firestone ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать и продвинуть группу по продаже легковых/грузовых шин и дисков по питеруСоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо внести небольшие доработки в существующий интернет-магазин, предыдущий программист не смог довести до конца проект по семейным причинам. Магазин на Битриксе, работы на несколько часов. Более подробную инфу по работам напишу в личкуИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Добрый день, сайту необходимы отзывы на яндекс маркете. Плачу 50р за 1 отзыв. Плачу после того как размещенный отзыв провисит 6 дней. После написания обязательно копируйте отзыв в личку. Я произвожу оплату ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Задача следующая. Имеется n-ое количество поставщиков, все они присылают свои складские остатки с ценами в формате XLS. Форма записи товарных позиций естественно в каждом прайсе своя, цены на одинаковые позиции у разных поставщиков ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт12 лет назад
Имеется сайт www.tunion.ru, хотелось бы полностью его переделать, т.к. не устраивает структура и движок, дизайн нынешний впринципе устраивает, но необходимо доработать. Вобщем нужна группа людей готовая за это взяться, огромным преимуществом будет опыт написания интернет-магазинов ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Добрый день, сайту необходимы отзывы на яндекс маркете. Плачу 50р за 1 отзыв. Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в ...Прочее21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется описать 33 модели шин, которые присутствуют в прикрепленном файле. Объем одного описания: 500-1000 знаков. В описании несколько раз употребить ключ "шины название модели"Завершен14 лет назад
Надо написать текст на главную под ключи: зимние шины, летние шины, зимняя резина, летняя резина. А также создать шаблон для размножения. Текст для шаблона отправлен по почте.Завершен14 лет назад