30gb

Иван 30gb

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Prostetskiy
Михаил 
51 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Написание статьи 4-5к симв
Написание статей
Иван ответственный заказчик. Четко составляет ТЗ и своевременно оплачивает выполненные работы. Готов с ним сотрудничать дальше и рекомендую другим.
Михаил отлично справился с первым заданием, по срокам превзошел все ожидания, написал отличный текст, ничего исправлять не пришлось. Будем работать дальше!
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karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Описание 33 моделей шин для авто (karver)
Очень приятно, когда заказчик, доверив один проект, отдает тебе в работу и остальные. Смело могу утверждать - что Иван, образцовый, не бросающий слов на ветер заказчик и приятный в общении человек. :)
Вся работа сделана точно в срок, замечания, которые возникли по нескольким статьям были учтены, ошибки исправлены, поправки внесены, уже много раз обращался к этому человеку за написанием уникальных статей, все разы остался доволен, с этим человеком очень приятно иметь дело, всем рекомендую
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Текст на главную и шаблон (для karver)
Лишь положительные впечатления от сотрудничества с Иваном. С проверкой не затягивал. Оплату осуществлял своевременно. :)
Работа сделана добросовестно, текст написан профессионально, без ошибок, нареканий нет, все устраивает. Рекомендую этого человека к сотрудничеству
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