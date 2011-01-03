Вся работа сделана точно в срок, замечания, которые возникли по нескольким статьям были учтены, ошибки исправлены, поправки внесены, уже много раз обращался к этому человеку за написанием уникальных статей, все разы остался доволен, с этим человеком очень приятно иметь дело, всем рекомендую