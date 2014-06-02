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- Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
требуется программа для заполнения однотипных документов, на выходе должно быть 5-8 документов word с одними данными пример документов в приложении1С-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, мне нужна программа которая будет формировать 10 документов в Word. в которую вводишь ФИО , марку машины, считала проценты пример формируемых документов приведен в приложенииВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны фото, для добовлениее на сайт (лейдинг), компания занимается независимой автоэкспертизой после ДТП, фото связаные с водителем дорогой, автомобильная тема, девушки втомобили, без садизма и жестких ДТП, приятные светлые фото начали. 1 — Шапка сверху, ...Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужны фото, для добовлениее на сайт (лейдинг) , компания занимается независимой автоэкспертизой после ДТП , фото связаные с водителем дорогой , автомобильная тема , девушки втомобили, без садизма и жестких ДТП , приятные светлые фото ...Обработка фотографий1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день Нужен Лейдиг , фирма занимается оказанием услуг по оценке автотранспортных средств после ДТП , независимой автоэкспертизой. Чтоб сайт одекватно просматривался на смартфонах ( телефонах)Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Создать логотип название организации "Аарон", в логотипе нужно обрисовать(написать) именно Имя. В черно-бехых тонах строгом стиле. Или две буквы "Аа" , жду предложений креативных мыслейЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать группу в контакте. Организация занимается независимой Автоэкспертизой автомобилей после ДТП. возрост группы от 18-50 лет. с 5000 ркальных пользователь в определенном городеСоциальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
1) Блок на главной "УСЛУГИ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ" и "УСЛУГИ БИЗНЕСУ": сделать резиновым по высоте и заголовок блока сделать надписью (сейчас картинкой) Нужно чтоб был как на любой внутренней странице (в левом меню)HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
здравствуйте , мне нужно доделает сайт, он отрисован и сделана верстка нужно бд создать +к нему должна быть база данных + админский пароль к самому сайту + не абсолютная адресацияHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад