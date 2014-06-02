Никакого сотрудничества не было. Проект был открыт почти год назад, по просьбе заказчика я выслал бриф для заполнения и электронный адрес для связи. После этого заказчик не давал о себе знать. И вот теперь, спустя 11 месяцев мне написан отзыв. Я понимаю что заказчику нужно закрыть зависший проект. Непонятен только отзыв с заниженной оценкой о работе. Оценка за работу складывается из таких параметров как качество работы, соблюдение сроков, коммуникация. Что именно из этого не соответствовало требованиям заказчика непонятно, учитывая что никакого сотрудничества по факту не было. И теперь получается что мне нужно оплатить из своих денег комиссию сайта за проект, которого не было, отзыв за который понижает мой рейтинг. Что хуже всего, заказчик проигнорировал мое сообщение в привате с просьбой исправить ситуацию, хотя прочел его. Потому - отрицательный отзыв о сотрудничестве.