3288188

Аарон Васильев 3288188

 
37 летРоссия/Екатеринбург
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать программу или скрипт в Excel или в другой программе

    Добрый день, мне нужна программа которая будет формировать 10 документов в Word. в которую вводишь ФИО , марку машины, считала проценты пример формируемых документов приведен в приложении

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужны фото для сайта

    Нужны фото, для добовлениее на сайт (лейдинг), компания занимается независимой автоэкспертизой после ДТП, фото связаные с водителем дорогой, автомобильная тема, девушки втомобили, без садизма и жестких ДТП, приятные светлые фото начали. 1 — Шапка сверху, ...

    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужны фото в хорошем качестве

    Нужны фото, для добовлениее на сайт (лейдинг) , компания занимается независимой автоэкспертизой после ДТП , фото связаные с водителем дорогой , автомобильная тема , девушки втомобили, без садизма и жестких ДТП , приятные светлые фото ...

    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лендинг

    Добрый день Нужен Лейдиг , фирма занимается оказанием услуг по оценке автотранспортных средств после ДТП , независимой автоэкспертизой. Чтоб сайт одекватно просматривался на смартфонах ( телефонах)

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать логотип

    Создать логотип название организации "Аарон", в логотипе нужно обрисовать(написать) именно Имя. В черно-бехых тонах строгом стиле. Или две буквы "Аа" , жду предложений креативных мыслей

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание группы

    Нужно сделать группу в контакте. Организация занимается независимой Автоэкспертизой автомобилей после ДТП. возрост группы от 18-50 лет. с 5000 ркальных пользователь в определенном городе

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать главную страницу

    $5

    1) Блок на главной "УСЛУГИ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ" и "УСЛУГИ БИЗНЕСУ": сделать резиновым по высоте и заголовок блока сделать надписью (сейчас картинкой) Нужно чтоб был как на любой внутренней странице (в левом меню)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доделать сайт

    $50

    здравствуйте , мне нужно доделает сайт, он отрисован и сделана верстка нужно бд создать +к нему должна быть база данных + админский пароль к самому сайту + не абсолютная адресация

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
20 минут назад
$60
2 балла
8 лет назад
Создать логотип
Никакого сотрудничества не было. Проект был открыт почти год назад, по просьбе заказчика я выслал бриф для заполнения и электронный адрес для связи. После этого заказчик не давал о себе знать. И вот теперь, спустя 11 месяцев мне написан отзыв. Я понимаю что заказчику нужно закрыть зависший проект. Непонятен только отзыв с заниженной оценкой о работе. Оценка за работу складывается из таких параметров как качество работы, соблюдение сроков, коммуникация. Что именно из этого не соответствовало требованиям заказчика непонятно, учитывая что никакого сотрудничества по факту не было. И теперь получается что мне нужно оплатить из своих денег комиссию сайта за проект, которого не было, отзыв за который понижает мой рейтинг. Что хуже всего, заказчик проигнорировал мое сообщение в привате с просьбой исправить ситуацию, хотя прочел его. Потому - отрицательный отзыв о сотрудничестве.
да рекомендую
Ответный отзыв
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Доделать сайт
Все четко
все быстро
Ответный отзыв
koder
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
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Сотдуничеством доволен. Быстрая оплата. Рекомендую
быстро
Ответный отзыв