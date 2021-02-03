Выполняю заказы по мере поступления и отказываюсь от тех которые не могу сделать чтобы не тратить ваше время

Доброго времени суток

Уважаемый заказчик предлагаю вашему вниманию услуги которые я для вас предоставляю: Транскрибация, рерайт, СЕО оптимизация статей под поисковый запрос сбор, ключевых фраз переформатирование файлов.

Немного о себе, а именно что связано с копирайтом и рерайтом. Ранее я проходил тренинг в проекте одна семья который принадлежит блогеру Игорю

Колпакову. В данном тренинге разные блогеры имеющие успех в данном деле, не

только делились своим опытом, но и на своём примере в видеоинструкции как

правильно написать статью чтобы она имела более высокую позицию в поисковой

выдаче путём сео оптимизации. Конечно в данном тренинге я впервые и узнал что

любая статья как бы хорошо она не была бы написана, не будет иметь продвижения

без ключевых слов и фраз которые также могут составляться из разных ключевых

слов и фраз при этом не должны иметь ключа ключей потому что вся работа уйдёт

впустую. В данном тренинге если не сдал домашнее задание то следующего не будет

Почти все статьи на своём блоге я печатал согласно тренинга, как копирайт так и рерайт. Рерайт на моём блоге имеется в количестве 5 статей

со сто процентной уникальностью, 2 статьи это транскрибация с ютуба и 19 статей

исключительный копирайт.

На данный момент сайт отключен от хостинга так как нужна оплата хостинга который идёт с ежемесячной оплатой

По всем заданиям можете мне доверять рерайт текста сделаю так как нужно с проверкой на уникальность сайте text.ru

Данное задание сделаю примерно за день-два