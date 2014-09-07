Об себе или о себе (кому как нравится)

Работал в экспедициях, компьютер узнавал самостоятельно. Увлёкся графикой и фотошопом.

Теперь медики в "поле" дорогу закрыли, появилось время заниматься тем, что нравится.

Делал под заказы визитки, баннеры, логотипы, пару раз даже к книгам обложки. И портреты делал, говорят неплохие. Заказчиков искал самостоятельно, а недавно подсказали, что здесь заказчики сами работу предлагают.

Так что буду не против ваших заказов.