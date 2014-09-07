Об себе или о себе (кому как нравится)
Работал в экспедициях, компьютер узнавал самостоятельно. Увлёкся графикой и фотошопом.
Теперь медики в "поле" дорогу закрыли, появилось время заниматься тем, что нравится.
Делал под заказы визитки, баннеры, логотипы, пару раз даже к книгам обложки. И портреты делал, говорят неплохие. Заказчиков искал самостоятельно, а недавно подсказали, что здесь заказчики сами работу предлагают.
Так что буду не против ваших заказов.
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Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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