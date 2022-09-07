3d modeling and visualization

Высокая производительность в области визуализации интерьера, архитектурной визуализации и 3D-моделирования. Я обладаю высокими навыками в следующих областях: ✔ Пользовательское 3D-моделирование с использованием 3Ds Max, Blender. ✔ Визуализация фотореалистичных изображений с помощью Corona render, Vray Next и UE4 - создайте незабываемые изображения вашего проекта. ✔ 360 панорамных изображений-просмотр вашего проекта с помощью возможностей виртуальной реальности. ✔ Анимация - ходячая и художественная. Я всегда работаю с клиентами, чтобы сделать их проекты идеальными для их нужд. Я доступен с мгновенной обратной связью и буду оперативно реагировать на ваши заметки.