3d-graphic

Алексей 3d-graphic

 
49 летБеларусь/Брест
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
3d моделирование, текстурирование, визуализация, анимация...

Моделирую, текстурирую, визуализирую и анимирую, 3dsMax,

Vray.

Портфолио
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1161
Анимация
нет отзывов
от $500
от 3 дней
#1211
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1381
Наружная реклама
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1965