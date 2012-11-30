3d моделирование, текстурирование, визуализация, анимация...
Моделирую, текстурирую, визуализирую и анимирую, 3dsMax,
Vray.
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Портфолио
- Стремянка237 просмотров
- Артромивит321 просмотр
- Таунхаусы280 просмотров
- Таунхаус235 просмотров
- Шестерёнка279 просмотров
- Профиль для стенового гипсокартона.450 просмотров
- Аллюминивый профиль244 просмотра
- Профиль для гипсокартона476 просмотров
- Крышки для бутылок221 просмотр
- Бутылки с водой221 просмотр
- Кухонная мебель341 просмотр
- Подставка186 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1161
Анимация
нет отзывов
от $500
от 3 дней
#1211
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1381
Наружная реклама
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1965