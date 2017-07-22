Необходимо сделать заставку (пре-ролл) для канала на youtube, тематика - футбол. Длина ролика - 6-7 секунд.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо оформить группу в ВК по бизнесуДизайн сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить Директ. Приветствуются люди с внятным портфолио.Контекстная реклама12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать продающий аккаунт для доставки цветов в инстаграм. Основное мерило успешности проекта приходящие с инстаграм заказы (подписчики не являются самоцелью).Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть дизайн (во вложении) необходимо запустить сайт на WordPress, захостить и зацепить к домену, также реализовать всю функциональность предусмотренную дизайном.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть логотип, примерная компоновка, и текст, который необходимо разместить на лендинге. Необходимо сделать дизайн. Пример компоновки прикрепил.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Доброго времени суток. Необходим дизайн логотипа, дизайн визитки, дизайн фирменного бланка, майки, кружки, ручки. Компания занимается аутстаффингом персонала.Фирменный стиль16 заявокЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$18
10 баллов
6 лет назад
Быстрая оплата и понятный ТЗ, всегда на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
Всё сделано быстро и качественно! Рекомендую к сотрудничеству!
$70
10 баллов
6 лет назад
Все хорошо. Своевременная оплата, быстрая обратная связь. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный исполнитель, всё сделал качественно - рекомендую
$100
10 баллов
6 лет назад
всё прошло просто замечательно! спасибо за хорошее сотрудничество! надёжный заказчик:)
Ответный отзыв
Отличный исполнитель, понятные условия работы, хороший результат. Сделала дизайн именно таким, какой мы хотели. Рекомендую!