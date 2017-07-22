3dokera

Олег Серовицкий 3dokera

 
33 годаРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
fl2dmotion
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$18
10 баллов
6 лет назад
Пре-ролл для канала на YouTube
Быстрая оплата и понятный ТЗ, всегда на связи. Рекомендую
Всё сделано быстро и качественно! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
AvocadoSEO
28 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Создание сайта на WordPress
Все хорошо. Своевременная оплата, быстрая обратная связь. Рекомендую!
Отличный исполнитель, всё сделал качественно - рекомендую
Ответный отзыв
Darjanna
Дарья 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Дизайн лендинга
всё прошло просто замечательно! спасибо за хорошее сотрудничество! надёжный заказчик:)
Отличный исполнитель, понятные условия работы, хороший результат. Сделала дизайн именно таким, какой мы хотели. Рекомендую!
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