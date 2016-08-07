Прекрасный заказчик, честный, компетентный. После каждой принятой пачки баннеров честно и достойно оплачивал труд! Всегда был на связи, никуда не отходил. В общении не было неловких моментов, потому что с ТАКИМ ЗАКАЗЧИКОМ как Сергей возникает полное доверие друг к другу. В общем ЗАКАЗЧИК МЕЧТЫ!!! Всем рекомендую!