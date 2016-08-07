4seasons

Сергей 4seasons

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

PlaceboNocebo
Екатерина 
24 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Отрисовать шапку и банеры для мебельного сайта
Прекрасный заказчик, честный, компетентный. После каждой принятой пачки баннеров честно и достойно оплачивал труд! Всегда был на связи, никуда не отходил. В общении не было неловких моментов, потому что с ТАКИМ ЗАКАЗЧИКОМ как Сергей возникает полное доверие друг к другу. В общем ЗАКАЗЧИК МЕЧТЫ!!! Всем рекомендую!
Отличный мастер своего дела, Сделал все очень быстро и качественно, Всегда на рабочем месте, готова приступать к заданию сразу! Будем впредь работать только с ней! кроваткионлайн точка рф ВСЕ банеры на этом сайте - работа этого мастера.
Ответный отзыв
annaweb22
Анна 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Отрисовать шапку для фабрики мебели
Задача была поставлена чётко и ясно. Оплата сразу после выполнения работы. Спасибо за заказ. Рекомендую!
ВСе отлично. Банеры для трех сайтов сделаны в срок. Всем советую!
Ответный отзыв