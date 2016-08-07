Необходимо наполнение интернет магазина на платформе webasist. Нужно наполнить порядка 50 фабрик по определенному алгоритму . Сайт quatrooms.ru
- Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо быстро и качественно сделать описания групп товаров и карточки каждого товара. Объем каждого текста 350-450 символов. Уникальность 100%, ориентируемся на проверку в text.ru Работы очень много!Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
необходимо отрисовать 3d модели мебели ( рисовать надо много ) каждая кровать в кажом цвете левое и правое исполнение. примеры работа находятся на сайте: https://xn--80aaezgbcjrdceu5a.xn--p1ai/g18282853-fabrika-mebeli-sezona?sort=price https://xn--80aaezgbcjrdceu5a.xn--p1ai/g18282708-fabrika-mebeli-sezona?sort=price нужно сделать не хуже а даже ...3D-графика18 заявокЗакрыт7 лет назад
сайт кроваткионлайн рф сайт mebel-4s.ru нужно порядка 6 банеров и шапка сайтаБаннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $15
необходимо отрисовать шапку для мебельной фабрики mebel-4s.ru грамотно разместить всю информацию на сайте , сделать в современном стиле, логотип фабрики так же можно чуть изменить на ваше усмотрение, фабрика занимается производством кроватей ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
добавить ко всем товарам - порядка 10 - 15 ( возможность добавления товаров в корзину )Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно в короткие сроки добавить товар на сайт на joomla . Каждый товар содержит: 3-8 фото, цену, описание, заглавие, META-данные, атрибуты и опции (не более 15-ти). Работа не сложная, но утомляющая, поэтому нужен человек для ...Наполнение сайтов44 заявкиЗакрыт9 лет назад