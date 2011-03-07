5ballov

Валерий 5ballov

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по дисциплине Народная игрушка
Сотрудничеством доволен. Все отлично: четкое ТЗ, моментальная оплата
Хорошая, качественная работа. Сотрудничеством остались довольны.
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