Методички нет. Требования – ГОСТ. Сроки – к 14 мая. Тема: "Конвергентная редакция – будущее региональных СМИ". (пример какого-нибудь российского ТВ-канала. Далее, конвергентная редакция – почему это хорошо и как это будет развиваться ...
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Срок - 1 мая. Объём - 30 листов+приложения. Литература - 20 источников. Тема: "Возникновение и особенности развития русской тряпичной куклы". Во вложении - план к работе. По нему написать работу. Оформить ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тема диплома: "Снижение токсичности ДВС путём установки нейтрализатора и техпроцесс сборки узла. Прототип двигателя ВАЗ 2110 с ЭСУ январь 5.1" ТЗ во вложении Срок: к 26 мая.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
2 курсовые по сварке Имеется часть работы (примерно треть), необходимо доделать или с нуля. Работы по менеджменту, так что очень глубоких технических знаний не требуется, но минимальные в этой сфере все же необходимы. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Тема: "Система автоматического ввода резерва для электро-потребителей первой категории" К 28 апреля нужно только БЖД. К 8 мая – 2ую часть (экономическую). К 23 мая – всю работу. ТЗ во вложении, ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
Требования стандартные, 30-40 страниц, план прилагается. Срок - к 28 марта.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $150
Тема: "Организация и управления системой логистики отраслевого предприятия на примере ПК ОАО "Балтика" В помощь есть диплом на тему "Совершенствование логистики распределения готовой продукции на примере ОАО "Пивоваренная компания Балтика". В нем есть все ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Тема диплома: "Реконструкция подстанций 110х10 для электроснабжения цементного завода в Коркино". Коркино - это городок в 50 км от Челябинска. Электростанция выдуманная, нужны чертежи, таблицы... Срок - 3 недели.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $25
Тема любая на выбор (см. приложение). Требования общие, лично обговорим, помимо теории обязательно нужна практическая часть (содержание ее в зависимости от темы). Срок - неделя.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Название: "Разработка диалоговой системы, принятие решений методом анализа иерархий и аналитических сетей" Требования вышлем на почту. Срок - к 10 марта. Сдавать надо по частям.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать сервер приема, обработки и отправки SMS сообщений. Язык программирования любойПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад