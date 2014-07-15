7thgroup

Дмитрий Михасев 7thgroup

 
36 летРоссия/Екатеринбург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Ruenes
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта 4 страницы 5 попапов
С Димой приятно работать. Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Рекомендую!
Отлично сработались, соблюдение всех сроков, хороший код. Рекомендую как надежного верстальщика.
Ответный отзыв
Dejka
Алла 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
СЕО копирайтинг
Спасибо Диме за позитив, приятное общение и интересный заказ. Рекомендую как надёжного заказчика.
Отличная работа, быстро, качественно, без редактирования. Очень довольны текстами.
Ответный отзыв