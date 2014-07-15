Создание рисованного, анимационного видеоролика. По нашему сценарию. Продолжительность в районе 2 минут. Рассказ диктора об услуге о ее преимуществах, о том что происходит на рынке и о том что мы предлагаем в связи с этим.
- Видеомонтаж11 заявокЗакрыт9 лет назад
чертенок в поварской форме, с рогами, хвостом, в руках он должен держать тарелку с пиццей, в другой руке тарелку с роллами.Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт9 лет назад
Срочно нужен flash баннер, сегодня, ТЗ есть. При отличной работе возможно дальнейшее сотрудничество.Баннеры8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Сверстать сайт по макету 4 страницы 5 попапов, срок 3 дня, чистый код.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Срочно нужен flash баннер, сегодня, ТЗ есть. При отличной работе возможно дальнейшее сотрудничество.Баннеры16 заявокЗакрыт9 лет назад
Верстка сайтов по макетам, знание jQuery, css3, html5. Настроены на долговременное сотрудничество с опытным специалистом.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется СЕО копирайтинг по теме недвижимости.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Продвижение в пяти сетях: odnoklassniki.ru facebook.com vk.com twitter.com instagram.com Продвигать нужно строительную компанию. Группы и страницы на этих сайтах уже созданы на каждой около 1000 подписчиков. Нужен видимый результат продвижения.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт9 лет назад