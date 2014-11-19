7trade

Петрович 7trade

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Поисковое продвижение сайтов

Продвижение сайта по позициям в поисковых системах Yandex &  Google:

  • внутренние  факторы (оптимизация сайта – достижение максимальной релевантности,

    оптимизация контента, правка кода, увеличение скорости загрузки) полное соблюдение

    требований поисковых систем;

  • внешние факторы (закуп ссылочной массы);

Привлечение тематического трафика на ваш сайт:
  • работы  с системой партнерских программ;
  • работы  в соц.сетях;
  • работы  с тизерами;
Консультации по выявлению санкций со стороны поисковых систем. 

Отзывы заказчиков

Onik
34 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
8 баллов
10 лет назад
Нужно провести сео и юзабилити аудит интернет магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
fairi
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Сематика
Благодарю за работу! Сделал полный развернутый список. Время работы -сутки.
спасибо
Ответный отзыв
regats
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Создать корректный robot.txt
Справился за 5 минут!
приятно работать
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
3 отзыва
$30/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга