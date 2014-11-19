Поисковое продвижение сайтов
Продвижение сайта по позициям в поисковых системах Yandex & Google:
- внутренние факторы (оптимизация сайта – достижение максимальной релевантности,
оптимизация контента, правка кода, увеличение скорости загрузки) полное соблюдение
требований поисковых систем;
- внешние факторы (закуп ссылочной массы);
- работы с системой партнерских программ;
- работы в соц.сетях;
- работы с тизерами;
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
8 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
10 лет назад
Благодарю за работу! Сделал полный развернутый список. Время работы -сутки.
Ответный отзыв
спасибо
$1
10 баллов
10 лет назад
Справился за 5 минут!
Ответный отзыв
приятно работать
Поисковые системы (SEO)
3 отзыва
$30/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга