Готов к любой работе,не взирая на сложность
Сергей.23 года.
учебные заведения:
чебоксарский техникум строительства 2004-2007 гг.(очное)
специализация-строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Московский государственный открытый университет (филиал г.Чебоксары) 2007-2011 (заочное)
Промышленное и гражданское строительство.
профессиональные навыки:программа AutoCAD,Sony Vegas,Microsoft Office,интернет
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