87shishkin

Сергей 87shishkin

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Готов к любой работе,не взирая на сложность

Сергей.23 года.

учебные заведения:

чебоксарский техникум строительства 2004-2007 гг.(очное)

специализация-строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Московский государственный открытый университет (филиал г.Чебоксары) 2007-2011 (заочное)

Промышленное и гражданское строительство.

профессиональные навыки:программа AutoCAD,Sony Vegas,Microsoft Office,интернет

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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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