Видеомонтаж распаковки и обзор, текстовое описание ноутбука Примеры подобных видео: https://www.youtube.com/watch?v=ezIyjiYt6iM&ab_channel=ITFIX , https://www.youtube.com/watch?v=zZiyMUzOH8I&ab_channel=ITFIX
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- Видеомонтаж33 заявкиЗакрыт2 года назад
Монтаж видеоролика для youtube 4k примерно такого формата https://youtu.be/4dWX5gBdMCgЗавершен3 года назад
Склеить и обработать видео (обзор распаковка ноутбука) для ютуба, вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=1INuWn24DRQ&ab_channel=ITFIXВидеомонтаж37 заявокЗакрыт3 года назад
Монтаж видеоролика для youtube 4k примерно такого содержания [url=https://www.youtube.com/watch?v=D56qpTIJ7_o]https://www.youtube.com/watch?v=D56qpTIJ7_o[/url] Оплата через PaypalЗакрыт4 года назад
монтаж видеоролика для youtube примерно такого содержания [url=https://www.youtube.com/watch?v=D56qpTIJ7_o]https://www.youtube.com/watch?v=D56qpTIJ7_o[/url]Завершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
3 года назад
Сотрудничество понравилось. Четкое ТЗ. Четкие правки. быстрая оплата
Ответный отзыв
Хороше впечатление и от человека и от его работы, Моментально приступил к делу, прислушался ко всем пожеланиям и внёс необходимые правки, а так же уложился в сроки Одним словом советую
$5
10 баллов
4 года назад
Михаил подробно описал задание и снабдил всем необходимым материалом. Плюс всегда был на связи, что значительно ускорило процесс монтажа. Честные 5 звезд.
Ответный отзыв
Отличный монтажёр, делал ролик для ютуба, справился в срок, после выполнил требования по изменению некоторых вещей, получилось качественно и стильно.