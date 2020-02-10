8itfix8

Михаил 8itfix8

 
38 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ютубер
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
SatTwin
Сергей 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Монтаж видеоролика для youtube 4k
Сотрудничество понравилось. Четкое ТЗ. Четкие правки. быстрая оплата
Хороше впечатление и от человека и от его работы, Моментально приступил к делу, прислушался ко всем пожеланиям и внёс необходимые правки, а так же уложился в сроки Одним словом советую
Ответный отзыв
vladimir_1987
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Монтаж видеоролика для youtube
Михаил подробно описал задание и снабдил всем необходимым материалом. Плюс всегда был на связи, что значительно ускорило процесс монтажа. Честные 5 звезд.
Отличный монтажёр, делал ролик для ютуба, справился в срок, после выполнил требования по изменению некоторых вещей, получилось качественно и стильно.
Ответный отзыв