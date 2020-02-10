Создание кастомных тем + посадка на wordpress
Опыт коммерческой разработки 2 года. В основном, мульти страничные сайты + посадка на wordpress. В свободное время занимаюсь тем же самым, только для себя.
Навыки:
HTML/CSS;
CSS анимация;
Mobile first;
Адаптивная верстка;
Препроцессоры SASS(SCSS) и LESS;
Кроссбраузерная верстка;
Javascript;
Gulp;
Git;
Wordpress;
Jquery;
Tailwind;
Bootstrap (не использую, но если надо...);
Плагины:
ACF7;
Masonry;
Gsap;
Прочие....
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Отличный монтажёр, делал ролик для ютуба, справился в срок, после выполнил требования по изменению некоторых вещей, получилось качественно и стильно.
Ответный отзыв
Михаил подробно описал задание и снабдил всем необходимым материалом. Плюс всегда был на связи, что значительно ускорило процесс монтажа. Честные 5 звезд.