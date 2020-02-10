Создание кастомных тем + посадка на wordpress

Опыт коммерческой разработки 2 года. В основном, мульти страничные сайты + посадка на wordpress. В свободное время занимаюсь тем же самым, только для себя.

Навыки:

HTML/CSS;

CSS анимация;

Mobile first;

Адаптивная верстка;

Препроцессоры SASS(SCSS) и LESS;

Кроссбраузерная верстка;

Javascript;

Gulp;

Git;

Wordpress;

Jquery;

Tailwind;

Bootstrap (не использую, но если надо...);

Плагины:

ACF7;

Masonry;

Gsap;

Прочие....