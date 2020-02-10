vladimir_1987

Владимир Заика vladimir_1987

 
36 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание кастомных тем + посадка на wordpress

Опыт коммерческой разработки 2 года. В основном, мульти страничные сайты + посадка на wordpress. В свободное время занимаюсь тем же самым, только для себя.

Навыки:

HTML/CSS;

CSS анимация;

Mobile first;

Адаптивная верстка;

Препроцессоры SASS(SCSS) и LESS;

Кроссбраузерная верстка;

Javascript;

Gulp;

Git;

Wordpress;

Jquery;

Tailwind;

Bootstrap (не использую, но если надо...);

Плагины:

ACF7;

Masonry;

Gsap;

Прочие....

JavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapjQuerySCSSSASSGulpGit
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$10
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Отзывы заказчиков
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Михаил 
38 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Монтаж видеоролика для youtube
Отличный монтажёр, делал ролик для ютуба, справился в срок, после выполнил требования по изменению некоторых вещей, получилось качественно и стильно.
Михаил подробно описал задание и снабдил всем необходимым материалом. Плюс всегда был на связи, что значительно ускорило процесс монтажа. Честные 5 звезд.
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