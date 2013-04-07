910

Вероника 910

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен проект перевода жилого помещения в нежилое

    Здравствуйте! Нужен проект перевода жилого помещения (однушка) в нежилое. Задействована будет только входная группа, вместо балкона будет убрано ограждение из остекления и сделаны ступени (для примера , что хотим получить визуально, сделаем фото, соседнего ...

    Архитектура зданий7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнер-визуализатор

    Здравствуйте! Нужен визуализатор-дизайнер (желательно интерьерщик, с пониманием дизайна), Задача по описанию и планировки создавать интерьер, сделав «вкусную картинку» в виде эскизов. +раб чертежи Возможно, постоянное сотрудничество удаленно, если сойдемся в понимании, ...

    Интерьеры и Экстерьеры20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Визуализация интерьера

    Здравствуйте! Нужен визуализатор-дизайнер (желательно интерьерщик, с пониманием дизайна), Задача по описанию и планировки создавать интерьер, сделав «вкусную картинку» в виде эскизов. Возможно, постоянное сотрудничество удаленно, если сойдемся в понимании, срокам ...

    Интерьеры и Экстерьеры42 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Визуализация помещения

    $100

    Здравствуйте! требуется визуализатор работающий в короткие сроки с хорошим качеством (еще лучше если есть понимание цвета и диза), оплата 50%-после превью, 50%-по завершению, 4 ракурса + возможны дополнения от заказчика (в пределах ...

    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Визуализация жилой комнаты

    $65

    Здравствуйте! Нужна визуализация жилой комнаты 16кв.м. и 20 кв.м. (детская и спальня). Оплата 2000 руб и 2500руб. По четкому тех заданию и чертежам (не особо заморочено), желательно работа с сайтом 3d ссылки ...

    Интерьеры и Экстерьеры14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад