Нужен проект перевода жилого помещения в нежилое

Здравствуйте! Нужен проект перевода жилого помещения (однушка) в нежилое. Задействована будет только входная группа, вместо балкона будет убрано ограждение из остекления и сделаны ступени (для примера , что хотим получить визуально, сделаем фото, соседнего крыльца у них то что нам нужно). В целом не сложное, но нужен комплект чертежей и желательно понимание, того что будете отрисовывать.

Состав проекта перевода жилого помещения в нежилое (обязательные чертежи*):

1. Общие данные

2. Фотофиксация (всех фасадов), фото сделаем сами

3. Чертеж фасада со стороны главного входа в переводимое помещение (во всю высоту жилого дома в масштабе 1:200)

4. Общие данные

5. Паспорт фасадов

6. Перспективный вид (с разных ракурсов)

7. Вечернее освещение входной группы

8. Праздничное освещение входной группы

9. План жилого помещения до перепланировки

10. План производимых работ

11. План нежилого помещения после перевода

12. Необходимые узлы и детали

Пишите ваши цены и сроки.