Архитектура предприятия

Объем работ только по 1 и 2 этажу школы АР и ТХ согласованные с заказчиком здесь - http://a1.1f5.ru/issues/6379 Все образцы по аналогичному проекту сданному мною есть - http://a1.1f5.ru/issues/6379 АР+КР+ГП = 30 000 руб срок две недели объем работ ...