3D макет жилого дома + планировка квартир

День добрый!

Срочно нужен толковый архитектор-дизайнер для создания 3D-макета жилого здания + планировки квартир.

СРОКИ: работа должна быть готова в воскресенье (мах вторая половина дня).

Суть задания:

- есть ЖК "Шоколад" (г. Бровары, Киевская обл.) http://xn--80adhewgtb1g.com/

- необходимо сделать 3D-макет жилого здания на 4 этажа по подобию как ЖК "Шоколад"

- перерисовать планировку этажа БЕЗ шахты лифта

- перерисовать планировки 1/2/3 - комнатных квартир.

Желательно, конечно, чтобы специалист был из Киева, т.к. в перспективе может поступить заказ на

разработку рабочего проекта (цена вопроса - 10 тыс.$). На данном этапе жду отклика от всех желающих!

Спасибо!