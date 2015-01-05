Подготовить каталог архитектурных изделий для проектирования фасадов

Архитектура зданийЗакрыт9 заявок273 просмотра
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Нужен каталог архитектурных изделий для фасадов. Примеры имеются. По изделиям из данного каталога, в последующем, необходимо проектировать фасады домов, выполнять 3d визуализацию.

Подробности о видах деятельности и условиях в личном сообщении.

9 лет назад
alhaz
Алхаз 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад