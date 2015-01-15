alhaz

Алхаз alhaz

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Написание продающих статей для сайта
Написание статей
Отличный заказчик. Сотрудничеством остался полностью доволен. Рекомендую.
Работа выполнена, все отлично
Ответный отзыв