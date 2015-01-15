Необходимо перенести сайт на новый хостинг. Доработать структуру, для установки онлайн конструктора, баннеров, каталога продукции.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо создание баннеров для 2 сайтов. Примеры того, что нужно представлю.Баннеры38 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать конструктор фасадов, для размещения на сайте. Конструктор по подготовленному каталогу архитектурных изделий. Несколько вариантов «коробки» дома, несколько видов стилей. С расчетом стоимости по выбранному варианту, возможностью внесения ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен каталог архитектурных изделий для фасадов. Примеры имеются. По изделиям из данного каталога, в последующем, необходимо проектировать фасады домов, выполнять 3d визуализацию. Подробности о видах деятельности и условиях в личном сообщении.Архитектура зданий9 заявокЗакрыт10 лет назад
Подготовить дизайн сайта строительной, производственной, архитектурной тематики. Сделать редизайн сайта полностью.Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо продвижение сайта по запросам. Тематика сайта: строительные услуги, производство строительных материалов, проектирование.Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написание статей для сайта по строительной тематике. Также имеются разделы по архитектурному проектированию, производству строительных материалов, обработке натурального камня. Сайтов 2.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад