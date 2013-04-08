Визуализация помещения

Здравствуйте!

требуется визуализатор работающий в короткие сроки с хорошим качеством (еще лучше если есть понимание цвета и диза),

оплата 50%-после превью, 50%-по завершению,

4 ракурса + возможны дополнения от заказчика (в пределах разумного),

объекты для сцены-можете пользоваться базами 3d (если требуется конкретная мебель, то оплата -доп. за моделинг)

стиль -современный, без заморочек

оплата-100 руб./1кв.м., работа постоянная в паре с дизом (если найдем общее понимание)

четкое тех задание и чертежи

С уважением, V