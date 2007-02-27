97220

Городецкий Антон 97220

 
39 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Студия. Выполним любые виды web-работ. Низкие цены. Отличное качество. Лучшие сроки.

  • Администратор проектов

    Требуется человек свободный как минимум на август с постоянным свободным временем работы от 4 часов в любое время суток... Работа заключается в различных мелких заданиях не требующих особых знаний софта. з.п. договорная. пишите в асю ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка

    $50

    smarty движок... Требуется изменить дизайн... сегодня... стучите: 7766100

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Администратор

    Требуется человек, который будет забивать товары в интернет магазин. Информацию в основном брать с сайтов. типа stanko-import.ru. Делаете прозрачный фон и перекидываете инфу. Всего около 5-6 тьс товаров... Интересна работа команды - студии... Оплата договорная... ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Младший администратор

    Задача: класть товары в бд через специально разработанный интерфейс. За час начинающий сможет сделать около 100 товаров... уже опытный до 500. оплата сначала за каждые 100 товаров=50 р... Первый раз надо положить около 1000 товаров, ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программист (PHP or Java)

    Хорошая оплата(сдельная или по результатам собеседования и выполнения конкурсной работы). Для зачисления на место работы в нашей студии требуется выполнить следующую конкурсную работу по созданию скрипта: Страница со скриптом состоит из 4 фреймов(вверху - информация о ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист

    $1000

    Знание языков программирования. Работа в студии программистов "СИРИУС 333". Во второй тур отбора проходят первые 10, кто занял соответствующие места в олимпиаде на сайте www.sirius333.info. Зарплата сдельная. Оплата высокая. Работы много.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад