Требуется человек свободный как минимум на август с постоянным свободным временем работы от 4 часов в любое время суток... Работа заключается в различных мелких заданиях не требующих особых знаний софта. з.п. договорная. пишите в асю ...
- Служба поддержки2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
smarty движок... Требуется изменить дизайн... сегодня... стучите: 7766100Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется человек, который будет забивать товары в интернет магазин. Информацию в основном брать с сайтов. типа stanko-import.ru. Делаете прозрачный фон и перекидываете инфу. Всего около 5-6 тьс товаров... Интересна работа команды - студии... Оплата договорная... ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
Создание интернет магазина, типа http://d2003002-1.brim.ru/ желательно на java. Возможно использование других движков или скриптов. icq: 379-182-068.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Требуется исправить ошибки в интернет магазине. Просмотреть часть сможете на http://d2003002-1.brim.ru/, остальное по договоренности. Работы не много. до 5000 руб. Пишите в icq: 379-182-068.Закрыт16 лет назад
Задача: Продвижение сайтов. Первая работа Интернет-магазин. Подробности и предложения пишите в ICQ. ICQ: 379182068. Просите в аське авторизации..(иначе можете не увидеть моих сообщений).Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
НАдо через месяц 350 ИЦ. Затем через 2 месяца 550. Оплата по факту. Более 500 руб не предлагать!!!Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт16 лет назад
Задача: класть товары в бд через специально разработанный интерфейс. За час начинающий сможет сделать около 100 товаров... уже опытный до 500. оплата сначала за каждые 100 товаров=50 р... Первый раз надо положить около 1000 товаров, ...Прочее1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Хорошая оплата(сдельная или по результатам собеседования и выполнения конкурсной работы). Для зачисления на место работы в нашей студии требуется выполнить следующую конкурсную работу по созданию скрипта: Страница со скриптом состоит из 4 фреймов(вверху - информация о ...Закрыт17 лет назад
- $1000
Знание языков программирования. Работа в студии программистов "СИРИУС 333". Во второй тур отбора проходят первые 10, кто занял соответствующие места в олимпиаде на сайте www.sirius333.info. Зарплата сдельная. Оплата высокая. Работы много.Закрыт17 лет назад