Личный сайт: http://a-rein.wix.com/3d-visualization
Образование архитектор. Работаю дизайнером, 3д визуализатором и моделером на протяжении 4лет, преимущественно в связке 3ds Max + Corona Renderer + Adobe Photoshop.
Ответственный, творческий и целеустремленный человек, постоянно развивающийся и познающий новые технологии.
Хобби: спорт, всё что связано с компьютером и технологиями, фотография, изобразительное искусство, путешествия.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Центр экстремальных видов спорта в г.Томске362 просмотра
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга