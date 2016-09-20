A-rein

Алексей A-rein

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Личный сайт: http://a-rein.wix.com/3d-visualization

Образование архитектор. Работаю дизайнером, 3д визуализатором и моделером на протяжении 4лет, преимущественно в связке 3ds Max + Corona Renderer + Adobe Photoshop. 

Ответственный, творческий и целеустремленный человек, постоянно развивающийся и познающий новые технологии. 

Хобби: спорт, всё что связано с компьютером и технологиями, фотография, изобразительное искусство, путешествия.

Портфолио

Интерьеры и Экстерьеры
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$5/час
от $100от 2 дней
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