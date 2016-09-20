Личный сайт: http://a-rein.wix.com/3d-visualization

Образование архитектор. Работаю дизайнером, 3д визуализатором и моделером на протяжении 4лет, преимущественно в связке 3ds Max + Corona Renderer + Adobe Photoshop.

Ответственный, творческий и целеустремленный человек, постоянно развивающийся и познающий новые технологии.

Хобби: спорт, всё что связано с компьютером и технологиями, фотография, изобразительное искусство, путешествия.