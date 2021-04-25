Без какой-либо предоплаты. Сайты, графический дизайн, SMM

Приветствую Вас на моей странице! Меня зовут Али, занимаюсь созданием сайтов, SMM, а также принимаю заказы графического дизайна (логотипы, оформление страниц в соц сетях, оформление постов и прочее). В сфере разработки и продвижения сайтов работаю с 2011 года, последние 2 года работал фрилансером, выполняя заказы из других стран. Работаю без какой-либо предоплаты, по доступным ценам. Подробнее с работами и ценами можно ознакомиться на сайте www.aliallahverdiyev.com