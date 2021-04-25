Без какой-либо предоплаты. Сайты, графический дизайн, SMM
Приветствую Вас на моей странице! Меня зовут Али, занимаюсь созданием сайтов, SMM, а также принимаю заказы графического дизайна (логотипы, оформление страниц в соц сетях, оформление постов и прочее). В сфере разработки и продвижения сайтов работаю с 2011 года, последние 2 года работал фрилансером, выполняя заказы из других стран. Работаю без какой-либо предоплаты, по доступным ценам. Подробнее с работами и ценами можно ознакомиться на сайте www.aliallahverdiyev.com
- Сайты - от 80$
- SMM - от 6$
- Графический дизайн - от 3$
Портфолио
- Дизайн логотипа105 просмотров
- Mymoney.az117 просмотров
- Alorisman.ru101 просмотр
- Дизайн визиток109 просмотров
- Дизайн визиток86 просмотров
- Vzlomkvest.ru74 просмотра
- Дизайн визиток76 просмотров
- Nlcurling.ru80 просмотров
- Дизайн визиток78 просмотров
- Roomton.ru87 просмотров
- Дизайн флаеров84 просмотра
- Arkhipovskiy.com73 просмотра