Приветствую !
Владею программами векторной и растровой графики Adobe Photoshop, Illustrator, Coral Draw.
Отрисовка баннеров, визиток, логотипов, макетов наружной рекламы, обработка и монтаж фото и другие услуги
Занимаюсь фотографией - портреты, интерьерная, предметная съёмка и другое.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Алексей большой моложец, вот что сделал: https://yadi.sk/d/eKWbB-_b3PyVPz (cхема гос.власти) Всем рекомендую работать с ним!
Ответный отзыв
Заказчик приятный в общении, корректно ставит задачу, исполняет свои обязательства по оплате в срок ! Оплата через bartercoin удобна, можно оперативно вывести средства удобным способом.
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга