AK812

Алексей AK812

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Приветствую !

Владею программами векторной и растровой графики Adobe Photoshop, Illustrator, Coral Draw.

Отрисовка баннеров, визиток, логотипов, макетов наружной рекламы, обработка и монтаж фото и другие услуги

Занимаюсь фотографией - портреты, интерьерная, предметная съёмка и другое. 

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Отзывы заказчиков

MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать схему органов гос.власти по описанию от юриста
Алексей большой моложец, вот что сделал: https://yadi.sk/d/eKWbB-_b3PyVPz (cхема гос.власти) Всем рекомендую работать с ним!
Заказчик приятный в общении, корректно ставит задачу, исполняет свои обязательства по оплате в срок ! Оплата через bartercoin удобна, можно оперативно вывести средства удобным способом.
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
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