ASU21Vek

Анастасия Рогова ASU21Vek

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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  • Перевод текста книги.

    Требуется перевести текст книги с английского языка нарусский. Книга от 100 страниц на тему активных продаж и холодного обзвона. Предлагайте свои кандидатуры и стоимость работы.

    Переводы36 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Распознавание текста с видео. Рерайт.

    Требуется просмотреть ролик с Youtube, длительность которогооколо 1 часа, и записать в виде диалога текст с видео (разговорная речь) в документ Microsoft Word. Предлагайте свои кандидатуры и стоимость работы.

    Редактирование и Корректура34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад