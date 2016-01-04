Требуется перевести текст книги с английского языка нарусский. Книга от 100 страниц на тему активных продаж и холодного обзвона. Предлагайте свои кандидатуры и стоимость работы.
Переводы36 заявок
Закрыт
8 лет назад
Требуется перевести текст книги с английского языка нарусский. Книга от 100 страниц на тему активных продаж и холодного обзвона. Предлагайте свои кандидатуры и стоимость работы.
Требуется просмотреть ролик с Youtube, длительность которогооколо 1 часа, и записать в виде диалога текст с видео (разговорная речь) в документ Microsoft Word. Предлагайте свои кандидатуры и стоимость работы.