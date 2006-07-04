Ресурс – сайт газеты Посещаемость сейчас: до 300 человек в день и до 3000 просмотренных страниц тоже за день. Надо увеличит посещаемость по белому. Ваши предложения... Оплата по факту.
Поисковые системы (SEO)12 заявок
Закрыт
17 лет назад
Ресурс – сайт газеты Посещаемость сейчас: до 300 человек в день и до 3000 просмотренных страниц тоже за день. Надо увеличит посещаемость по белому. Ваши предложения... Оплата по факту.
Без флеша и Анимации. Основные рубрики сайта: Анонсы, Гороскоп, Звезды, Книги, Конкурсы, Мода, Новости, Тесты, Форум. Предоставить дизайн в двух версиях – слоях и «склеенный» tif. Большую часть материалов для работы вышлю: графические материалы, краткий психологический портрет аудитории, ...