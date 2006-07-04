ASpeed

Гость ASpeed

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта для подростков девочек 12-15 лет.

    Без флеша и Анимации. Основные рубрики сайта: Анонсы, Гороскоп, Звезды, Книги, Конкурсы, Мода, Новости, Тесты, Форум. Предоставить дизайн в двух версиях – слоях и «склеенный» tif. Большую часть материалов для работы вышлю: графические материалы, краткий психологический портрет аудитории, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад