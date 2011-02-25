Мультилэндинг для lead.su под ключ. Полная привязка к офферам, наличие несколько разделов (Кредиты, микрокредиты, кредитные карты и т.д), привлекательный дизайн, тексты, продающая графика и т.д. Кто не делал нечто подобное, не писать!
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Евгений добрый день, сайт rudaily.su, мне необходимо сделать информер рубрики новости добавить его на главную страницу вместо текущего новостного информера.. Поправить слайдер (в данный момент он не работает) изменить шрифт ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
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Необходимо поправить шаблон на wordpress: - Изменить размещение логотипа - Отредактировать раздел "категории" - Отредактировать размещение объектов в футереСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется выполнить курсовую работу по предмету Институциональная экономика, тема: Рациональное поведение. Принцип максимизации. Тема курсовой состоит из двух разделов, необходимо по каждому разделу выделить основные моменты, применение в вышеуказанной сфере, взаимосвязь, сделать соответствующие выводы. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
требуется сделать дизайн сайта с элементами flash анимации (меню)Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание интернет каталога+доски объявлений на ASP, интеграция с платежными системами.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется до работать блоки вывода данных под скрипт Kernel Video Sharing. - знание PHP - знание SmartyВеб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется написать на английском языке не большую статью о инвестициях в золото.Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад