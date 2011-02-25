AT-83

Андрей AT-83

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

elymira
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Курсовая Институциональная экономика.
Сотрудничество прошло успешно. Задачи поставлены четко, оплата произведена в установленные сроки.
Отлично спасибо!
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RonsoN
29 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
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Андрей, спасибо за сотрудничество! Отличная постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Работа сделана быстро, без лишних вопросов, так как я и хотел. Спасибо большое.
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