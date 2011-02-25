Мультилэндинг для lead.su под ключ. Полная привязка к офферам, наличие несколько разделов (Кредиты, микрокредиты, кредитные карты и т.д), привлекательный дизайн, тексты, продающая графика и т.д. Кто не делал нечто подобное, не писать!