Написать текст объемом до 2к символов без пробелов, включающий в себя 4 блока: 1. Введение 2. Методы 3. Ключевые моменты (находки) 4. Заключение, основные выводы. Желательно ровными объемами символов на каждый блок. Текст авторский, без перенасыщения терминологией, важно его ...
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $2Рерайтинг4 заявкиЗакрытгод назад
- $2
Нужно написать текст объемом до 2к без пробелов, включающий в себя 4 блока: 1. Введение 2. Методы 3. Ключевые моменты (находки) 4. Заключение, основные выводы. Желательно ровными объемами символов на каждый блок. Текст авторский, без перенасыщения терминологией, важно его ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт2 года назад
- $2
Нужно озвучить краткий реферат научной статьи длиной в 250-300 слов. Текст подготовлен нашим рерайтером. Содержит минимум научных терминов. Один озвученный текст 2 доллара Требования: Хороший микрофон, запись без посторонних шумов. Формат: mp3 Руководство по "записи" в прикрепленных файлах. Ознакомиться с примерами ...Озвучивание33 заявкиЗакрытгод назад