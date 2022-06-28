Acaudio

Алексей Acaudio

 
34 годаРоссия/Нижняя Тура
2 года на фриланс-бирже
Был
12 дней назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
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  • Написать краткое резюме (4 блока) по научной статье.

    $2

    Написать текст объемом до 2к символов без пробелов, включающий в себя 4 блока: 1. Введение 2. Методы 3. Ключевые моменты (находки) 4. Заключение, основные выводы. Желательно ровными объемами символов на каждый блок. Текст авторский, без перенасыщения терминологией, важно его ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Адаптировать аннотацию научной статьи (ТОЛЬКО ТЕКСТ)

    $2

    Нужно написать текст объемом до 2к без пробелов, включающий в себя 4 блока: 1. Введение 2. Методы 3. Ключевые моменты (находки) 4. Заключение, основные выводы. Желательно ровными объемами символов на каждый блок. Текст авторский, без перенасыщения терминологией, важно его ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дикторская начитка резюме научной статьи (250-300 слов)

    $2

    Нужно озвучить краткий реферат научной статьи длиной в 250-300 слов. Текст подготовлен нашим рерайтером. Содержит минимум научных терминов. Один озвученный текст 2 доллара Требования: Хороший микрофон, запись без посторонних шумов. Формат: mp3 Руководство по "записи" в прикрепленных файлах. Ознакомиться с примерами ...

    Озвучивание33 заявки
    Закрыт
    год назад