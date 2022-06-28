Нужно написать текст объемом до 2к без пробелов, включающий в себя 4 блока: 1. Введение 2. Методы 3. Ключевые моменты (находки) 4. Заключение, основные выводы. Желательно ровными объемами символов на каждый блок. Текст авторский, без перенасыщения терминологией, важно его ...