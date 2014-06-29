Необходим дизайн для новновостного сайта. Дизайн должен быть уникальным.
Дизайн сайтов56 заявок
Закрыт
7 лет назад
Необходим дизайн для новновостного сайта. Дизайн должен быть уникальным.
Нужен логотип для новостного сайта.
Создать два landing page. Очень понравилось с Вами работать.
Нужен дизайн для магазина детских игрушек. Нравится: volchonok.dp.ua nupogodi.kh.ua tigers.com.ua Предпочтение тем у кого есть портфолио и отзывы. Жду цены и сроки.
Требуется создать «под ключ» сайт магазин с нуля. Тема детские игрушки. Интересуют стоимость и сроки.