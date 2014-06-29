Adam73

Сергей Адаменко Adam73

 
50 летУкраина/Белая Церковь
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$600
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$600
10 баллов
7 лет назад
Два Landing page.
Спасибо за сотрудничество. Было приятно работать. Буду рада новым проектам.
Работа сделана отлично. Спасибо за качественный дизайн.
Ответный отзыв
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$820
10 баллов
9 лет назад
Дизайн магазина.
Чётко поставленная задача. Своевременная оплата и приятное общение. Обращайтесь, буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Все очень четко, оперативно, качественно и по адекватной цене. Студенчеством очень доволен.
Ответный отзыв