Нужно написать сео тексты. Копирайт. Тематика - продажа билетов для сайта рейсов пассажирских автобусов. 1000 знаков - 40 руб. Примеры текстов, во вложении. Тексты простые.
Копирайтинг16 заявок
Закрыт
5 лет назад
Интернет-магазин Маркет РФ (Москва)
Контент-менеджер, модератор
Интернет-магазин МКС (Москва)
Контент-менеджер, менеджер по развитию
Нужно написать сео тексты. Копирайт. Тематика - продажа билетов для сайта рейсов пассажирских автобусов. 1000 знаков - 40 руб. Примеры текстов, во вложении. Тексты простые.
Нужно написать сео тексты. Копирайт. Тематика - продажа билетов для сайта рейсов пассажирских автобусов. 1000 знаков - 35 руб. Примеры текстов, во вложении. Тексты простые.