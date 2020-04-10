Adily

Алсу Adily

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Модератор

Интернет-магазин Маркет РФ (Москва)

Контент-менеджер, модератор

http://маркет.рф/

Интернет-магазин МКС (Москва)

Контент-менеджер, менеджер по развитию

http://www.mks-shop.ru/

  • Нужно написать сео тексты

    Нужно написать сео тексты. Копирайт. Тематика - продажа билетов для сайта рейсов пассажирских автобусов. 1000 знаков - 40 руб. Примеры текстов, во вложении. Тексты простые.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать тексты

    Нужно написать сео тексты. Копирайт. Тематика - продажа билетов для сайта рейсов пассажирских автобусов. 1000 знаков - 35 руб. Примеры текстов, во вложении. Тексты простые.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад