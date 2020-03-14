Нужен специалист - копирайтер + контент менеджер. Написать 5 статей и оформить на сайт. Основные задачи: 1) Написать 5 текстов (копирайт, рерайт) 2) Наполнить сайт на Ворд Пресс (Заполнение метатегов страницы, добавление фото, блоков внимания, видео и т.д.) 3) Работа ...
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Нужно написать сео тексты. Копирайт. Тематика - продажа билетов для сайта рейсов пассажирских автобусов. 1000 знаков - 40 руб. Примеры текстов, во вложении. Тексты простые.
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