Копирайтер + контент менеджер. Написать статьи и оформить на сайт.

КопирайтингЗакрыт12 заявок556 просмотров
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Нужен специалист - копирайтер + контент менеджер. Написать 5 статей и оформить на сайт.

Основные задачи: 

1) Написать 5 текстов (копирайт, рерайт) 

2) Наполнить сайт на Ворд Пресс (Заполнение метатегов страницы, добавление фото, блоков внимания, видео и т.д.) 

3) Работа в основном ведется по малостраничным сайтам (Партнерские программы, личные кабинеты и т.д.)

4) Работа ведется согласно выданному ТЗ

Требования к кандидатам: 

- умение пользоваться ВордПрессом и админ.панелью (создать страницу, заполнить метатеги, вставить картинки и т.д.) 

- навыки работы копирайтером

- навыки работы контент менеджером

Оплата - 

Копирайтер

- Копирайтер – 60 руб/1000 знаков. 

- Рерайт - 50 руб/1000 знаков.

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Контент-менеджер

КМ – 30 руб за 1 текст ( до 5000 зн.)

Наполнение, + подбор картинок (заполнение метатегов картинок), + заполнение метатегов самой статьи.

3 года назад
mslevkin
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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